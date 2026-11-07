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Van'da trafik kazasında ağır bilanço! Tır ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Van'da trafik kazasında ağır bilanço! Tır ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü

VAN-ÖZALP KARAYOLUNDA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

9 kişi hayatını kaybetti (Foto: İHA)9 kişi hayatını kaybetti (Foto: İHA)

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Çok sayıda yaralı var (Foto :İHA)Çok sayıda yaralı var (Foto :İHA)

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ayrıca Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

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