Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü

VAN-ÖZALP KARAYOLUNDA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.