Van'da trafik kazasında ağır bilanço! Tır ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi.Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü
VAN-ÖZALP KARAYOLUNDA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Tır ile minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ayrıca Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de olay yerine yönlendirildi.