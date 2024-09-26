Giovanni van Bronckhorst: "Mucize bir doktor değilim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, "Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, 'Beşiktaş için mucize bir doktor gibi görünüyorsun' yorumuna da "Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var" şeklinde yanıt verdi.

Gio, "Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu" açıklamasında bulundu.



5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM

Ajax maçından galibiyetle ayrılmak istedikleri belirten Mert Günok ise "İnşallah 5 sene daha forma giyebilirim. Böyle bir hayalim var" ifadelerini kullandı.