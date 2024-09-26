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Ali Koç: "Küçük dilimizi yuttuk"

TFF ile yapılan toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç,“TFF‘nin bize yaptığı sunumlarda küçük dilimizi yuttuk“ ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Ali Koç: Küçük dilimizi yuttuk

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Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Riva'da yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Ekonomik sağlığa kavuşmak adına kulüplerin hazırladığı bundan sonraki 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Bu bir taslak çalışma ama bunun önemlisi federasyonla beraber çalışacağız. Ekim ayında bir ekip oluşturacağız. Yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız" dedi. Koç, "Federasyonun bize yaptığı sunumlar vardı. Detaya girmem doğru olmaz ama kısacası bu sunumda küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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