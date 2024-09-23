Formanın ağırlığını hissedin

Kayserispor ile oynanan maçın ardından oyuncularına bazı uyarılarda bulunan Şenol Güneş'in özellikle de, "Burası Trabzonspor, herkes formasını giydiği takımın ağırlığını hissetmeli. Bu mücadeleyi sahada göstermeliyiz" dediği öğrenildi. Süper Lig'de geride kalan süreçte 4 maç oynayan ve 4'ünden de beraberlikle ayrılan Fırtına, ligdeki ilk galibiyetini Gaziantep FK deplasmanında elde etmek istiyor.

HEDEF BASKILI FUTBOL!

Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi Edin Visca kart cezalısı olduğu için, Savic, Hüseyin Türkmen ve Enis Destan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İlk 11'de bazı değişiklikler yapan 72 yaşındaki çalıştırıcı, ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almayı ve erken gol atmayı amaçlıyor. Serdar, Cham ve Banza'nın dönüşü, Karadeniz temsilcisine güç katacak. Tecrübeli teknik adamın, sonuç odaklı futbol istediği gelen bilgiler arasında. Güneş, Gaziantep deplasmanında 3 puan hedefliyor.



FIRTINA ANTEPSEMALARINDA

Süper Lig'de ilk 4 maçından da beraberlikle ayrılan Fırtına, bugün Gaziantep FK deplasmanında galibiyetle tanışmak istiyor. Mücadelede fire vermek istemeyen Şenol Güneş, bu maç öncesi takımın ilk 11'inde radikal değişiklikler yaptı.