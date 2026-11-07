TikTok’ta tehlikeli döngü! “İlgilenmiyorum” demek bile kurtulmaya yetmedi. (Foto: AA) "İLGİLENMİYORUM" DİYORSUNUZ, ALGORİTMA İZLEME SÜRENİZE BAKIYOR İncelemenin en çarpıcı bulgularından biri, kullanıcının istemediği içerikleri reddetmesine rağmen akış üzerindeki kontrolünün sınırlı kalması oldu. Komisyona göre "İlgilenmiyorum" düğmesi, önerilen videoları değiştirmeye yetmeyebiliyor. Algoritma, kullanıcının belirli içerikleri daha az görme tercihinin önüne izleme süresini koyabiliyor. Bu bulgu, TikTok'un sunduğu kontrol araçlarının temel açığını ortaya çıkardı: Kullanıcı içeriği reddetse bile sistem aynı tür videoları önüne çıkarmayı sürdürebiliyor.

TikTok’un algoritmasına AB freni! Çocukları koruyan araçlar yetersiz bulundu. (Foto: AA) KORUMA ARAÇLARI VAR, ETKİLİ KORUMA YOK TikTok'un içerik çeşitliliğini artırmaya yönelik önlemleri de Komisyonun incelemesinden geçemedi. Ön bulgulara göre bu önlemler, ruh sağlığı ve beden algısıyla ilgili benzer videoların önerilme sıklığını yeterince azaltmadı. Kullanıcıların akışlarını yönetmesi için sunulan araçlar da etkili kontrol sağlayamadı. Komisyon, platformun riskleri azaltmak için orantılı, makul ve etkili tedbirleri uygulamadığı sonucuna ön değerlendirmesinde ulaştı.

- TikTok’ta izledikçe büyüyen tuzak! Çocukların ruh sağlığını tehdit eden döngü. (Foto: AA) AB'DEN ALGORİTMANIN TASARIMINA MÜDAHALE ÇAĞRISI Komisyon, TikTok'un "Sizin İçin" akışının tasarımını değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Kullanıcıların açık tercihlerine daha fazla ağırlık verilmesi ve izleme süresinin içerik önerme göstergesi olarak kullanılmasının devre dışı bırakılması, sıralanan adımlar arasında yer aldı. Kontrol araçlarının erişilebilir ve kullanılabilir hâle getirilmesi, algoritmanın düzenli testlerden geçirilmesi de istendi. Böylece eleştirinin odağına tek tek videoların yanında, bu videoları sürekli kullanıcının önüne taşıyan sistem yerleşti.