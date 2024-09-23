PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bu iddia çok konuşulur

Jose Mourinho’nun maçın ardından soyunma odasında oyunculara bağıran başkan Ali Koç ile gerilim yaşadığı ve bu nedenden dolayı basın toplantısına katılmadan özel aracıyla stattan ayrıldığı iddia edildi. F.Bahçe iddiaları yalanladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Bu iddia çok konuşulur

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mourinho ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti. Basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan Portekizli hoca ile ilgili şok bir iddia ortalya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından soyunma odasına gelip futbolculara sert bir şekilde bağırarak alınan sonuca tepkisini dile getirdi. Mourinho'nun da araya girdiği ve iki isim arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. Mourinho'nun bu duruma çok bozulduğu ve yaşanan olayların ardından basın toplantısına katılmadan özel aracıyla stattan ayrıldığı öğrenildi. F.Bahçe resmi internet sitesinden bu iddiaları yalanladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
Türk Lirası’na geçişte tarihi rekor: 11.1 trilyon! TL mevduata ilgi giderek artıyor
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce Edi Rama’yı ardından Aleksandar Vuçiç’i kabul etti! Görüşmede kritik mesaj: İsrail’e artık dur denmeli
Çinli otomobillere ’izin belgesi’ zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar
Çöpe atılan teknolojik aletlere aman dikkat! Bilgileriniz ele geçirilebilir...
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Pakistan’da diplomatları taşıyan araç konvoyu el yapımı bir patlayıcıyla hedef alındı: Ölü ve yaralılar var
Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi!
Kim Milyoner Olmak İster’de Süleyman Çakır’ın yanındayım dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah İsrail üssünü füzelerle vurdu... A Haber roketlerin düştüğü Hayfa’da
SON DAKİKA