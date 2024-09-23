Bu iddia çok konuşulur

Mourinho ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti. Basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan Portekizli hoca ile ilgili şok bir iddia ortalya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından soyunma odasına gelip futbolculara sert bir şekilde bağırarak alınan sonuca tepkisini dile getirdi. Mourinho'nun da araya girdiği ve iki isim arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. Mourinho'nun bu duruma çok bozulduğu ve yaşanan olayların ardından basın toplantısına katılmadan özel aracıyla stattan ayrıldığı öğrenildi. F.Bahçe resmi internet sitesinden bu iddiaları yalanladı.

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