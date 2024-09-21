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İyi futbol oynayacağız

Eyüp’ün hocası Arda Turan, yarın oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin “Bu sene çok iyiler ve mükemmel hocaları var. Zorlu bir maça çıkacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
İyi futbol oynayacağız

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ARDA Turan, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Genç teknik adam "Yıldızlarının çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya deneyeceğiz. Onların oyununa saygı duyacağız ama; kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz" dedi. Eyüpspor'un hocası Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Mor hakkında da "Çok büyük bir oyuncu olacak. Bunun için büyük bir şansı var, ve biz onu transfer ettik. Bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara dönebilmesi için en az 1,5 aylık süreye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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