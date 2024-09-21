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Draguş’a özel motivasyon

Kayseri maçında taraftarların bir bölümünün tepki gösterdiği Denis Draguş büyük bir üzüntü yaşadı. Umut Bozok ve Şenol Güneş, Rumen forvete mücadelenin ardından moral verdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Draguş’a özel motivasyon

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KARADENİZ temsilcisinde Denis Draguş ile özel bir görüşme yapıldı. Taraftarların Kayserispor maçında gösterdiği tepkiler Rumen futbolcuyu üzmüştü. Maçın ardından soyunma odasında duygu dolu anlar yaşayan Draguş'un yanına ilk giden isim Umut Bozok oldu. Daha önce kendisinin de bu tarz bir durum yaşadığını söyleyen milli oyuncu, "Bir gol her şeyi değiştirecek sen çok özel bir isimsin" diyerek takım arkadaşının moralini yükseltmeye çalıştı. Hocası Şenol Güneş de tecrübeli futbolcuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koyarak "Kendisine de söyledim; yeteneklerin var, fizik gücün var, çabukluğun da var. Sağ açık, sol açık santrfor hepsini oynar bana göre. Bunu coşkuyla yapmadığı zaman zaten oyunda yok. Hiçbir eksiğini tamamlayamadı ama. Fazla kafaya takmayacak ya da burada olmayacak" diye konuştu.

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