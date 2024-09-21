Coştu bi Kerem!

KEREM Aktürkoğlu durdurulamıyor. Yıldız futbolcu, A Milli Takım, Galatasaray ve Benfica'da 9 maçta 7 gol, 3 assitle 10 gole katkıda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, lig aşamasının ilk haftasında Kızılyıldız'a konuk oldu. Rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle yenen Portekiz ekibi ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. Kerem, Benfica'da ikinci maçında da gol atmış oldu. Portekiz medyasından A Bola, Kerem Aktürkoğlu ile övgü dolu sözler sarf etti. Kerem Aktürkoğlu için 7 puan verilirken şu ifadeler kullanıldı: "Takımın yeni yıldızı. Benfica'nın Belgrad'da galibiyetinin önünü açtı" Record gazetesi maç haberinde, "Benfica, Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı" başlığı kullanıldı. Bilindiği gibi Kerem Aktürkoğlu 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmuştu.

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