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Fener’in çilingiri Tadic

Şu ana kadar üretilen gol fırsatında 4 ortalama ile oynayan Sırp futbolcunun, yakalanan gol fırsatındaki rakamı 18. Tadic’in asist beklentisi de 2 olarak dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Fener’in çilingiri Tadic

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Dusan Tadic, bu sezon 9 resmi maçta 7 gole doğrudan katkı sağladı. Sırp yıldızın, profesyonelliği dışında istatistikleri de dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detay. Mourinho'nun sevdiği öğrencisi; üretilen gol fırsatında 4 ortalama ile oynadı. Tadic'in yakalanan gol fırsatındaki rakamı ise 18. Yıldız oyuncunun asist beklentisi de 2 olarak dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, tecrübeli talebesini derbide iki kanatta da kullanmak istiyor. Bundaki amaç ise ondan maksimum verim alabilmek. Sol ayaklı 10 numara hücumdaki liderliğiyle, Sarı-Lacivertli takımın ofansif gücünü yükseltirken, takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla da ön planda. Deneyimli isim, ilerleyen yaşına rağmen saha içindeki zeka ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biri olmayı sürdürüyor.

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