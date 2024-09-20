Fener’in çilingiri Tadic

Dusan Tadic, bu sezon 9 resmi maçta 7 gole doğrudan katkı sağladı. Sırp yıldızın, profesyonelliği dışında istatistikleri de dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detay. Mourinho'nun sevdiği öğrencisi; üretilen gol fırsatında 4 ortalama ile oynadı. Tadic'in yakalanan gol fırsatındaki rakamı ise 18. Yıldız oyuncunun asist beklentisi de 2 olarak dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, tecrübeli talebesini derbide iki kanatta da kullanmak istiyor. Bundaki amaç ise ondan maksimum verim alabilmek. Sol ayaklı 10 numara hücumdaki liderliğiyle, Sarı-Lacivertli takımın ofansif gücünü yükseltirken, takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla da ön planda. Deneyimli isim, ilerleyen yaşına rağmen saha içindeki zeka ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biri olmayı sürdürüyor.

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