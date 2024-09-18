Kariyerinde ilke imza attı

Cimbom'un milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı. 24 yaşındaki isim Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı takımın; Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la oynadığı maçlarda da skor katkısı verdi. Böylece başarılı futbolcu Yılmaz, profesyonel kariyerinde üst üste 4 maçta ağları havalandırarak ilke bir imza attı. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performans ile takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Barış Alper, Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'un en güvendiği futbolcuları arasında.

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