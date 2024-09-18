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Gergin atmosfer geride kalsın

Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beştepe’de kabul etti. Erdoğan, Türk futbolundaki gerginliklerin sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Gergin atmosfer geride kalsın

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Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe kafilesini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol kalitesi bakımından ülke olarak öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" ifadelerini kullandı.

BİRLİK OLMALIYIZ
Türk futbolu adına önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan "Kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'nin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük şüphe duymuyorum. Bizim daha fazla birbirimizi anlamaya ve empati kurmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

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