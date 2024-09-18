Gergin atmosfer geride kalsın

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe kafilesini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol kalitesi bakımından ülke olarak öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" ifadelerini kullandı.

BİRLİK OLMALIYIZ

Türk futbolu adına önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan "Kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'nin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük şüphe duymuyorum. Bizim daha fazla birbirimizi anlamaya ve empati kurmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.