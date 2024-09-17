Zalewski kapışması: Beşiktaş ve Fenerbahçe Polonyalı yıldız için karşı karşıya geldi

Ocak ayı için transfer planlamasını oluşturmaya başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe tanıdık bir isim için transferde karşı karşıya geldi. İki takımın Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği, Roma ile anlaşılmasına rağmen ikna edemediği Nicolo Zalewski için devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Chamberlain ya da Onana'dan birisiyle yollarını ayırıp 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için hamle yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'in de Portekizli teknik direktörü Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan yıldız için ocak ayında bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında. Roma ile sözleşmesinin son sezonuna giren Zalewski devre arasından itibaren istediği bir kulübe imza atabilecek. Yıldız futbolcu Roma ile kontratını uzatmadığı için süresiz kadro dışı bırakılmıştı.