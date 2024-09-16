Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Şansalan’a ateş püskürdü!

Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 90 dakikanın bitiminde hakem öfkesi vardı. Bordo-Mavililer, Ali Şansalan ve VAR yönetimine büyük tepki gösterdi. Başkan Ertuğrul Doğan, ""Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim. Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır" ifadesini kullandı.

YAPTIĞI TEK EKSİK VARDI!..

Doğan, "90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR nedense bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu. Beşiktaş'ı mücadelesi için kutluyorum" açıklamasını yaptı.



BİR UĞURCAN KLASİĞİ YAŞANDI!

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un yine Beşiktaş'la oynadığı bir maçta devleşti. Beşiktaş ile oynanan maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Bordo-Mavili eldiven dün yine kalesinde mutlak pozisyonları kurtararak maça damgasını vuran isim oldu.



KARTAL İLK FİRESİNİ VERDİ

Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar daha önce ligde oynadığı Samsun, Antalya ve Sivas maçlarından 3 puan çıkarmayı başarmıştı. Kartal Trabzon'da beraberlikle yetindi. Böylece bu sezon ilk firesini verdi.

BANZA&MARIO İLK KEZ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşmada Bordo-Mavili takımdan Banza ve Beşiktaş'tan Joao Mario yeni takımlarında ilk kez forma giydi. Van Bronckhorst, Sivas maçından farklı olarak ilk 11'de tek değişiklik yaptı.