Şenol Güneş ilk maçın ardından umut dağıttı: "Tüm hataları düzeltiriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip da güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık" diye konuştu.

12. ADAM DEVREYE GİRDİ

Güneş, "10 kişi kaldık ama taraftar müthiş devreye girdi. Tüm oyuncularımıza destek oldu. Onların da desteğiyle, dirençli, inançlı, yürekli oynayan bir takımımız var. Oyuncu karakteri böyle olunca hatalarımız olsa da düzeltiriz" ifadelerini kullandı.



GÜNEŞ'E ÖZEL KARŞILAMA

Tribünleri dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, görsel bir şölene imza attı. Karadeniz ekibinin taraftarları, yıllar sonra takımın başına geçen efsane isimleri Şenol Güneş'e özel bir koreografi yaptı.