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Feyyaz Uçar: "Mağdur olan bizim takım"

Beşiktaş Futbol Şube Direktörü Feyyaz Uçar, Doğan’a “Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz”şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Feyyaz Uçar: Mağdur olan bizim takım

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Beşiktaş Futbol Şube Direktörü Feyyaz Uçar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Hakem Beşiktaş formasıyla sahaya çıksaydı çok daha rahat olurdu' sözlerine karşılık verdi.

Uçar, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz. İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var. Immobile'nin pozisyonu da penaltı" ifadelerini kullandı.

Uçar, "Hakemden memnun değiliz, sadece bugün değil 50 yıldır memnun değiliz" diye konuştu. Başarılı yönetici, "Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin" dedi.

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