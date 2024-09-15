Akyazı’da müthiş gala!

Süper Lig'de sezonun ilk dev maçı bugün oynanacak. Süper Lig'deki ilk iki maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. 3 maçta 9 puan toplayan ve 8 kez fileleri havalandıran Siyah-Beyazlılar lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da ise teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş oturmuştu.

İKİ TAKIMDA 1'ER EKSİK

72 yaşındaki teknik adam, Bordo- Mavililer ile ilk sınavını Beşiktaş karşısında verecek. Trabzonspor'da zorlu maçta Enis Destan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş Necip Uysal yine sakatlığı nedeniyle derbi maçta görev alamayacak. İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, Bordo-Mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez güldü.