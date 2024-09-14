5 Eylül'de 5. kez Bordo-Mavili kulüpte göreve başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşme detayları ve yıllık ücreti KAP'a bildirildi. Geçtiğimiz Salı günü Ganita'da yapılan imza töreninde boş sözleşmeye imza attığını söyleyen tecrübeli teknik adama Fırtına'da yönetim bu sezon için 50 milyon TL ödeyecek. Güneş'in sözleşme süresi ise 2+1 yıl olarak açıklandı. Yapılan açıklamada "2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir" denildi.

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