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Ertuğrul Doğan’ın hayali gerçek oluyor

Trabzonspor, elde edeceği gelirle Bankalar Birliği’ne olan borcu ödeyecek ve yıllık 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulmuş olacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Ertuğrul Doğan’ın hayali gerçek oluyor

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Trabzonspor'un son olarak yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Yapılan bedelli sermaye artımında en az 2 milyar 500 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi amaçlayan Trabzonspor, bu parayla Bankalar Birliği'ne olan borcu ödeyecek ve yıllık 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulmuş olacak. Böylelikle tek kalemde borcunun yarısından fazlası da kapatılacak. Geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul Kartal'daki tesislerin irtifak hakkını da 30 yıl süreyle devralan Trabzonspor, daha sonra bu arsayı 3 milyar 993 milyon 259 bin liralık bedelle Sportif A.Ş'ye devretmişti. Yönetim, buradan 4 milyar liralık bir gelir bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En büyük hayalim borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.

GELİRİ DAHA DA ARTACAK
Başkan Ertuğrul Doğan, hayata geçirilen bu iki önemli adımın yanı sıra önümüzdeki süreçte yeni sponsorluk katkıları ve ekonomik adımlar atarak, kulübün ekonomik gücünü artırmayı amaçlıyor.

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