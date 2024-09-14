Draguş Beşiktaş’a patlayacak

Deniş Draguş, Beşiktaş maçını sabırsızlıkla bekliyor. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep FK'da attığı gollerle adından söz ettiren Rumen golcü, artık gollerini Bordo-Mavili takım adına sıralamak istiyor. Trabzonspor'da forma giydiği 8 resmi maçta sadece Avrupa Ligi elemesindeki Ruzomberok maçında 1 kez ağları havalandıran forvet, 6 maçtır fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Son olarak Romanya milli takımının Kosova ile oynadığı maçta gol atan ve form durumu üst seviyede olan Draguş ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir görüşme yaparak "Artık gollerini burada atmanı bekliyoruz" dediği öğrenilirken oyuncunun "Kendimi çok iyi hissediyorum ve derbide takımımın kazanması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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