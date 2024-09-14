Daha fazla oynayacak

LA Liga'da Real Sociedad ile karşılaşacak Real Madrid'de İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı Arda Güler ile ilgili, "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli" açıklamasında bulundu. Arda Güler'in orta sahada da oynayabileceğini belirten Ancelotti, "Arda orta sahada oynayabilir. Bunu çalışmamız lazım çünkü daha önce hiç denemedik" dedi. Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Real Sociedad'la oynadığı maçta Arda Güler takımına galibiyeti getirmişti. İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bugün oynanacak Real Sociedad maçında ilk 11'de olabileceği ifade edildi. Bu sezon İspanyol devi ile 4 maça çıkan 19 yaşındaki milli yıldız 100 dakika şans bulurken skor üretemedi.

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