Başkan istedi Cenk Ergün gitti

Sarı-Kırmızılılar'da Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti. Ergün'ün birkaç gündür Zalewski transferi için Roma'da bulunduğu biliniyordu. Başkan Dursun Özbek, transferde yaşanan sorunlar nedeniyle Ergün'ün istifasını istedi ve sonrasında da karar çıktı. Cenk Ergün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım"

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