Mykola Shaparenko Beşiktaş’ın kapısından dönmüş

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'te iyi bir performans ortaya koyan Mykola Shaparenko'nun Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği ifade edildi. Dinamo Kiev Başkanı, Siyah-Beyazlı yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığını ifade etti.

Igor Surkis konuyla ilgili olarak "Mykola Shaparenko için Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Başkan Hasan Arat beni aradı ve Shaparenko'yu satmaya hazır olup olmadığımı sordu. Öncelikle Shaparenko'ya sordum ve bana Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Hepsi bu, Shaparenko için daha fazla teklif yoktu" dedi.