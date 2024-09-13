PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mykola Shaparenko Beşiktaş'ın kapısından dönmüş

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'te iyi bir performans ortaya koyan Mykola Shaparenko'nun Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği ifade edildi. Dinamo Kiev Başkanı, Siyah-Beyazlı yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Mykola Shaparenko Beşiktaş’ın kapısından dönmüş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'te iyi bir performans ortaya koyan Mykola Shaparenko'nun Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği ifade edildi. Dinamo Kiev Başkanı, Siyah-Beyazlı yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığını ifade etti.

Igor Surkis konuyla ilgili olarak "Mykola Shaparenko için Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu söyleyebilirim. Başkan Hasan Arat beni aradı ve Shaparenko'yu satmaya hazır olup olmadığımı sordu. Öncelikle Shaparenko'ya sordum ve bana Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Hepsi bu, Shaparenko için daha fazla teklif yoktu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin’in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?...
Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de!
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta ne alacak?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde personel krizi! Sayaçlar okunmadı faturalar 3 katına çıktı
A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı!
Maliye harekete geçti! Kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak
Narin cinayetinde flaş gelişme! A Haber Narin’in annesinin ifadesine ulaştı | Amca Salim Güran’la ilişkisi mi var? Şüphe uyandıran çelişki
Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor! Çok tüketen çok, az tüketen az ödeme yapacak
Sohbet odasında müstehcen konuşmalar! Jahrein rumuzlu sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç gözaltına alındı
İç transfer harekatı: Fenerbahçe 3 yıldızının maaşını yükseltmek için düğmeye bastı!
Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı! Beklenen onay geldi: KAP’A bildirdi...
Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesi öncesi net Filistin mesajı: İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran A Haber’e konuştu: Kimin parmağı varsa cezasını çeksin
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu kaleme aldı! Dijital dünyanın yeni tehlikesi: Sosyal medyada itibar suikastı
SON DAKİKA