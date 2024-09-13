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Elektrikte gelir gruplarına ve tüketime göre yeni tarife gündeme gelecek

Herkese ortak tarife dönemi sona erecek. Gelir gruplarına ve tüketime göre yeni bir tarife gündeme gelecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Elektrikte gelir gruplarına ve tüketime göre yeni tarife gündeme gelecek

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Enerji Bakanlığı, elektrikte yeni tarife modeline geçiş için hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Bakan Alparslan Bayraktar'ın ilk işaretlerini verdiği model, OVP kapsamında uygulamaya geçecek. Gelir grubu ve tüketimi yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere elektrik asli maliyetine göre faturalandırılacak, düşük gelir grupları ise iki yönlü destekten yararlanacak.

DAR GELİRLİYE ÖZEL
İhtiyaç sahipleri, en alt gelir grubundaki vatandaşlar ve emekliler sübvansiyonlu (indirimli) tarifeden ve fatura desteğinden istifade edecek. Halen toplumun en dezavantajlı kesimlerine 75 kilovatsaate kadar elektrik faturası katkısı sağlanıyor.

Brüt asgari ücretin yüzde 60'ından daha az geliri olan 2 kişilik ailenin 75 kilovatsaate kadar olan tüketimini devlet karşılıyor. Bu miktarı aşan tüketimlerde ise yüzde 50 indirimli tarife devreye giriyor. Yani devlet, elektriği asıl maliyetinin yarısına vatandaşa verdiği için dar gelirliler ikiz destekten yararlanmış oluyor.

Toplumun diğer kesimleri ise gelir düzeyleri ile ilişkilendirilmeksizin 240 kilovatsaate kadar tüketimlerinde maliyetinin yüzde 50 altında sunulan fiyattan elektrik tüketiyor. Önümüzdeki dönemde; evi çok daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, çok sayıda elektrik ev eşyası bulunan, elektrikli araç sahibi vatandaşlar devlet desteğinden faydalanmayacak ve elektriği gerçek maliyeti üzerinden tüketecek.
Okan MÜDERRİSOĞLU

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