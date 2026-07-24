İstanbul'da sağanak etkisi: Araçlar güçlükle ilerledi
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin bir çok noktasında etkili oldu. Kağıthane'de cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken araçlar güçlükle ilerledi Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağış ile hızı saatte 80 kilometreyi bulacak fırtınaya karşı kent sakinlerini sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.
SOKAKLARI SU BASTI
Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Üsküdar Çengelköy'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara sığındı.
Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
FIRTINAYA DİKKAT
İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."