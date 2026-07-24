İstanbul'da sağanak etkisi: Araçlar güçlükle ilerledi

FIRTINAYA DİKKAT

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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