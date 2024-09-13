72 saatlik çılgın mesai: 3 gündür İtalya’ya kamp kuran Galatasaray yönetimi hala Nicola Zalewski’yi bitiremedi

Cimbom adeta Zalewski ile yatıp Zalewski ile kalkıyor!.. 3 gün önce Galatasaray'ın transfer operasyonundan sorumlu 3 ismi Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu özel uçakla İtalya'ya gitmişti. Bu hamle, Sarı- Kırmızılılar'ın transferi hemen bitireceği şeklinde bir beklenti oluştursa da geride kalan 72 saatte henüz Çizme'den müjdeli haber gelmedi.

PEŞİNATI ARTIRDILAR...

Roma'da sorunlar yaşayan Nicola Zalewski ile büyük oranda anlaşan İtalyan kulübünü ikna etmeyi henüz başaramadı. Daha önce yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın 8 milyon Euro+4 milyon Euro bonus önerisine sıcak bakan Roma'nın bu garanti ücretin büyük kısmını peşin olarak istediği ve pazarlıkların bu noktada tıkandığı belirlendi. Yönetimin Zaniolo transferindeki bazı ödemeleri geciktirdiği için Roma'nın böyle bir istekte bulunduğu, Galatasaray'ın son yapılan görüşmede peşinatı 9 milyon Euro'ya çekerek ikna yoluna gitmeye çalıştığı öğrenildi.

YÖNETİM BASKI ALTINDA

Üzerinde büyük bir taraftar baskısı olan Sarı-Kırmızılılar bugün işi bitirerek Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmek için uğraşıyor. Ancak transfer bitse bile yönetimin hedeflediği bütçenin ciddi şekilde üzerine çıkılması muhtemel gözüküyor.