Serdar Saatçı: "Daha büyük bir kulübe geldim"

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Braga'dan 2 milyon 500 bin Euro karşılığında 4+1 yıllığına kadrosuna kattığı Serdar Saatçı dün şehre geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki stoper, "Tarifsiz duygular içindeyim. Çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu eski takımı Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili de, "Hocam forma verirse hazırım. Beşiktaş maçında elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Serdar ile aynı uçakla Trabzon'a gelen Cihan Çanak ise Serdar için, "Takıma çok katkıda bulunacağına eminim" açıklamasını yaptı.