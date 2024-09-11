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Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı'den olay yaratacak Beşiktaş sözleri: "Trabzonspor, Beşiktaş'tan..."

Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Serdar Saatçı'yi renklerine bağladı. Trabzon'a gelen yeni transfer havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Beşiktaş taraftarını kızdıracak ifadelere imza attı. Ayrıca Simon Banza da şehre gelerek takıma katıldı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 22:21
Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı’den olay yaratacak Beşiktaş sözleri: Trabzonspor, Beşiktaş’tan...

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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor Braga'dan Serdar Saatçı'yı transfer etti. Simon Banza'yı da kiraladı.

Serdar Saatçı Trabzon'a geldiSerdar Saatçı Trabzon'a geldi

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un Braga'dan renklerine bağladığı Serdar Saatçı, takım arkadaşı Simon Banza ile birlikte Trabzon'a geldi.

Karadeniz kulübü Serdar Saatçı için Portekiz kulübü Braga'ya 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Serdar Saatçı Beşiktaş sonrasında Braga'da forma giydiSerdar Saatçı Beşiktaş sonrasında Braga'da forma giydi

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Braga 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Serdar 34 maçta 2 asist yaptı. Saatçı, Trabzonspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Serdar Saatçı Beşiktaş alt yapısından yetiştiSerdar Saatçı Beşiktaş alt yapısından yetişti

OLAY YARATACAK SÖZLER: "TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ'TAN...

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Serdar Saatçı çok mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. Tecrübe de kazandım. İnşallah taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabilirim. En iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Taraftarımızla birlikte oradan kimsenin çıkamayacağını gösteririz" ifadelerini kullandı.

Simon Banza Beşiktaş maçına hazır olduğunu söylediSimon Banza Beşiktaş maçına hazır olduğunu söyledi

"BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRIM"

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza da havalimanında yaptığı açıklamada; "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Trabzonspor'la beraber büyük bir işler başaracağız. Burada olmak beni çok mutlu ediyor.

Trabzonspor'un bana olan ilgilisi vardı. Bende Trabzonspor'a gelmek adına kararlıydım. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Dolayısıyla transfer sürecim çok çabuk oldu.

Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Gollerimle Trabzonspor'a katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş maçına hazırım.

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