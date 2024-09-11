Serdar Saatçı Beşiktaş alt yapısından yetişti OLAY YARATACAK SÖZLER: "TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ'TAN... Havalimanında basın mensuplarına konuşan Serdar Saatçı çok mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. Tecrübe de kazandım. İnşallah taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabilirim. En iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Taraftarımızla birlikte oradan kimsenin çıkamayacağını gösteririz" ifadelerini kullandı.

Simon Banza Beşiktaş maçına hazır olduğunu söyledi

"BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRIM"

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza da havalimanında yaptığı açıklamada; "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım Trabzonspor'la beraber büyük bir işler başaracağız. Burada olmak beni çok mutlu ediyor.

Trabzonspor'un bana olan ilgilisi vardı. Bende Trabzonspor'a gelmek adına kararlıydım. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Dolayısıyla transfer sürecim çok çabuk oldu.

Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Gollerimle Trabzonspor'a katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş maçına hazırım.