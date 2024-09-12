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Emekliye üçlü maaş artışı

Milyonlarca emekli için Ocak ayında üç ayrı zam düzenlemesi devreye girecek. Enflasyon artışı yapılırken refah payı da eklenecek. Ayrıca taban maaşlar da değişecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Emekliye üçlü maaş artışı

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Milyonlarca emekli ve memur ile işçiler Ocak ayında yapılacak ücret artışlarını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları ile zam alırken işçiler ise Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun toplantılarını bekleyecek.

6 AYLIK ORAN ÖNEMLİ
Emeklilerin ve memurların artış oranlarını son 6 aydaki enflasyon oranları belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos'ta ise enflasyon yüzde 2.47 çıktı. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise emeklilerin zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. Orta Vadeli Program'da ise yüzde 41.5 oranında bir yıl sonu enflasyonu tahmini çıktı. Buna göre de 6 aylık oran yüzde 13.44 olacak. memurların artışı ise yüzde 9.31 gerçekleşecek.

YENİ TABAN MAAŞ
Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşıyla ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde. Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak.

REFAH PAYI GELEBİLİR
Ocak ayında enflasyon kesinleştikten sonra bu oranlara ilave refah payı eklenmesi de gündemde. Buna göre artış oranları memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için eşitlenebilir. Refah payı ile birlikte tüm emeklilerin artış oranlarının yüzde 20'yi bulması bekleniyor.

SEYYANEN ÖDEME YAPILIYOR
Taban maaş uygulaması düşük aylık alan emekliler için yapılıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar belirlenen taban maaşa tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılıyor. Ek ödeme rakamıyla birlikte ortaya çıkan aylık taban maaştan düşük ise seyyanen destek veriliyor.

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