Beşiktaş’ın yeni transferi Paulista iddialı konuştu

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Gabriel Paulista dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'in oynadığım liglerden daha farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel ve zorlu bir lig. Bizim takımımız çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahibiz. İyi başlangıcımızı bu zorlu ligde sürdüreceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

MAÇA İYİ HAZIRLANDIK

Paulista, "Süper Lig'de iyi forvetler vardı, bu transfer döneminde de iyi isimler geldi. Zorlu maçlar olacak. Bir stoper olarak onlarla mücadele etmem gerekiyor. Çekindiğim bir oyuncu yok" diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçı ile ilgili de, "Zor bir maç olacak. Hoca değiştiren ekipler her zaman reaksiyon verir. Maça iyi bir şekilde hazırlandığımızı söyleyebilirim" dedi.