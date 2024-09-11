Yasemin Allen, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına açıklık getirdi!

Yasemin Allen geçen mart ayında eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Geçen haziran ayından ayrılan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti. Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'in bu durum karşısında çok üzgün olduğu iddia edilmişti. Son olarak güzel oyuncunun, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.



SÖZ KONUSU OLMADI!

Allen konuyla ilgili, "Arkadaşlar merhaba... Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki" dedi. Oyuncu sözlerine "Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" diye devam etti.

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