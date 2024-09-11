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TFF'den İsviçre'ye çıkarma

İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin’le İsviçre’de bir araya geldi. EURO 2032 ve 2027 Konferan s Ligi başta olmak üzere durum değerlendirilmesi yapıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
TFF’den İsviçre’ye çıkarma

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi. UEFA'nın Nyon'daki merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve diğer yetkililer de katıldı.

Türkiye'nin, İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine Türkiye'de oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

CEFERIN'E ZİYARET
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret edip forma hediye etti.

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