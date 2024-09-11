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Şenol Güneş imza töreninde önemli açıklamalar yaptı

Şenol Güneş,“Trabzonspor’un başarısı için her şeyi yapacağım. Devre arasına kadar herkesin beğeniyle izleyeceği bir takım yaratacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Şenol Güneş imza töreninde önemli açıklamalar yaptı

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Trabzonspor'da 5. kez göreve gelen Şenol Güneş için Ganita'da taraftara açık imza töreni düzenlendi. Güneş, "Başkanın projelerini dinledikten sonra heyecanlandım. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi ve ben de geldim. İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Arzu ettiğiniz takımı göreceğiz diye düşünüyorum. Önümüzde ilk aşamada 3 müsabaka var. İlk olarak bu dönemi aşmak istiyoruz. Devreye kadar herkesin beğeniyle izlediği bir takım yaratmak zorundayız" diye konuştu.

Güneş transferle ilgili de, "Transferleri başkanımız yapıyor. Forvete Simon Banza'yı aldık. Onuachu faydalı oldu ama ekonomik ve teknik tarafı var bu işin. Koşullar uyarsa kalan 3 gün içinde gelişmelere göre takip edeceğiz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı Beşiktaş maçı için ise "Kazanmak için çıkacağız. Rakibimiz oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bir hava ve form yakaladı, bunu kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da "Şenol hocayla ilk görüşme ve buluşmadan sonra kendisindeki Trabzonspor sevgisini görmek başka duygu. Onların sayesinde Trabzonspor taraftarı olduk. Bugün onunla imza törenini yapmak büyük bir gurur. Şenol Hocamla beraber yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum, kendisine ve ekibine çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

YARIŞTA BİZ DE VARIZ
Şenol Güneş, "Bugün itibariyle güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Yarışmak zorundayız, puan kayıplarımız var. Hedef olarak şampiyonluk yarışında varız. Bu hedefi kovalayacağız. Buraya gelen tüm taraftarların gurur duyacağı oyun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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