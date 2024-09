Promosyonda Eylül fırsatı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar Eylül ayında da devam ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolunu açarken, bankaların kampanyaları da sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler bankalardan 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor.

HANGİ BANKA, NE KADAR VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...



- AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

- DENİZBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

- HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira.

- İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

- TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme.

- YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ZİRAAT KATILIM: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Yüksek promosyon fırsatını kaçırmamak için hem tarihlere hem de şartlara dikkat etmek gerekiyor.

