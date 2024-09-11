Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğün tarihi belli oldu!

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş ancak bir türlü düğün tarihi belirleyememişti. Daha önce tam üç kez düğünlerini erteleyen ünlü çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın 19 Eylül'de nikah masasına oturacağı iddia edildi. Düğünleri için hazırlıklara başlayan çiftin düğünü İstanbul'da gerçekleşecek.

ANNE OLMAK İSTİYOR!

Aral geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, "Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor arıyor beni 'yine ertelenmiş' diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı" demişti. Ayrıca Aral, "Hemen anne olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Kısmet bu ya... Hemen bir şey diyemem. İnşallah kendime yakışır bir anne olurum" ifadelerini kullanmıştı.