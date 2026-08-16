CANLI YAYIN
Geri

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı

Türkiye'nin yıllık beyaz et bilançosu, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soru olarak yarışmacının karşısına çıktı. Ülke nüfusu ile kesim oranlarını kıyaslayarak doğru cevaba ulaşan yarışmacı, ardından gelen 200 bin liralık coğrafya sorusunda ise telefon jokerinin sessizliğine takılarak elendi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 100 bin lira barajına ulaşan Asım Çağrı Şenol, 200 bin liralık soruda peş peşe gelen joker hamleleriyle gecenin en heyecanlı anlarından birine imza attı.

Avukatı ve yakın arkadaşı Ahmet Furkan Demirtaş'ı telefon jokeriyle arayan Şenol, 30 saniye boyunca yanıt alamadı. Ardından çift cevap hakkını kullanan yarışmacının Hindistan ve Endonezya seçimleri de yanlış çıktı. Doğru cevabın Bolivya olduğu açıklandı ve Şenol'un yarışması sona erdi.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-2

İLK SORULARDA RAHAT İLERLEDİ

Alkışlar eşliğinde stüdyoya giren Asım Çağrı Şenol, Oktay Kaynarca'nın isim tercihini sorması üzerine Çağrı'yı kullandığını söyledi.

Deyime göre, uyumak amacıyla yatmışken herhangi bir sebeple uyuyamayan birinin "uykusu" ne yapmıştır?
AKaçmıştır
B Molaya çıkmıştır
C Yıllık izin almıştır
D Balayına gitmiştir

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-3

Hangisi genellikle futbol taraftarları için kullanılan bir ifade olur?
A -1'inci adam
B 3,14'üncü adam
C12'nci adam
D 9999'uncu adam

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-4

Hangisi "sürekli olarak", "tekdüze" anlamlarına gelir?
A Mamafih
BBiteviye
C Mütevellit
D Beyhude

Üçüncü soruda kısa süreli bir dil sürçmesi yaşayan Çağrı, önce başka bir seçeneğin harfini söyledi ancak hemen kendisini düzeltti. Kaynarca da yarışmacının ilk anda farklı bir şık söylemesi üzerine yaşadığı telaşı esprili sözlerle anlattı.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-5

İlköğretim ve lisede, matematik dersine ait sorularda sıklıkla karşılaşılan işaretler arasında genellikle hangisi olmaz?
A "Kök" işareti
B "Çıkarma" işareti
C "Faktöriyel" işareti
D"Kuyruklu a" işareti

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-6

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan çocuk karakterin adı nedir?
A Yumurcak
B Ömercik
CKahraman
D Sezercik

Filmi çok acıklı bulduğu için izlemekte zorlandığını söyleyen yarışmacıya Kaynarca, karakteri Kahraman Kıral'ın canlandırdığını ve filmde kendi adını kullandığını anlattı.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-7

100 BİN LİRALIK SORUDA HESAP BAŞLADI

Yarışmanın ilerleyen bölümünde Çağrı'nın karşısına 100 bin lira değerindeki sekizinci soru çıktı:

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2024'te yaklaşık kaç tavuk kesilmiştir?
A 1,4 milyon
B 14 milyon
C 140 milyon
D1,4 milyar

İlk iki sayının düşük olduğunu düşünen yarışmacı, kişi başına düşen et tüketimi üzerinden bir hesap yapmaya çalıştı.

Oktay Kaynarca, sorunun doğrudan tavuk sayısını sorduğunu hatırlatarak Çağrı'nın beyaz et üzerinden düşünmesini istedi. Sunucu ayrıca tavukların yalnızca Türkiye için kesilip kesilmediği ihtimalini de değerlendirmesine sundu.

İki yüksek seçenek arasında kalan Çağrı, yüzde 50 joker hakkını kullandı. Yanlış iki şıkkın elenmesinin ardından geriye 140 milyon ile 1,4 milyar kaldı.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-8

Önce 140 milyon seçeneğine yönelen yarışmacı, Türkiye'nin nüfusunu ve iki cevap arasındaki on katlık farkı yeniden değerlendirdi. Bir süre daha düşündükten sonra kararını değiştirdi.

"D, 1,4 milyar" diyerek cevabını kilitleyen Çağrı, bu soruyu geçerek 100 bin lira barajına ulaştı. Soru sonrasında tavuk sevdiğini söyleyen yarışmacının, yılda yaklaşık 5-6 tavuk yediğini hesaplaması Kaynarca ile arasında gülümseten bir diyaloğa sahne oldu.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-9

200 BİN LİRALIK SORUDA STRATEJİ ZAMANI

Çağrı artık 200 bin liralık soru için yarışıyordu. Kaynarca, yarışmacının 100 bin lira barajına ulaştığını ve elinde üç joker bulunduğunu hatırlatarak bu aşamada doğru bir strateji kurulması gerektiğini söyledi.

Ardından gecenin seyrini değiştiren soru ekrana geldi:

Toplam 37 resmî dille "En fazla resmî dile sahip ülke" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren ülke hangisidir?
A Güney Afrika
B Hindistan
C Endonezya
DBolivya

Seçenekler arasında kararsız kalan Çağrı, telefon jokerini kullanmaya karar verdi. Aranacak isimler arasından avukatı, aynı zamanda yakın arkadaşı Ahmet Furkan Demirtaş'ı seçti.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-10

TELEFON JOKERİNDE 30 SANİYELİK SESSİZLİK

Telefon bağlantısı kurulduğunda Oktay Kaynarca, Çağrı'nın bir soruda takıldığını ve yardım için kendisini seçtiğini Ahmet Furkan Demirtaş'a anlattı. Ardından yarışmacıyla telefon jokerini baş başa bırakarak 30 saniyelik süreyi başlattı.

Çağrı soruyu ve dört seçeneği eksiksiz biçimde aktardı. Ancak geri sayım sürerken telefonun diğer ucundan herhangi bir yanıt gelmedi. Süre tamamlandığında yarışmacı beklediği yardımı alamamıştı.

Kaynarca, aranan kişinin soru karşısında şaşırmış olabileceğini esprili biçimde dile getirdi. Çağrı ise arkadaşının iyi bir okur olduğunu söyleyerek o sırada bir kaynağa ulaşmayı düşünmüş olabileceğini belirtti.

Türkiye'de 1 yılda kaç tavuk kesilmiştir? Milyoner'de TÜİK istatistiği 100 bin lira kazandırdı-11

ÇİFT CEVAP HAKKI DA KURTARMADI

Telefon jokerinden sonuç alamayan Çağrı, bu kez çift cevap hakkını kullanmak istedi. Joker devreye girdikten sonra ilk tercihini Hindistan'dan yana yaptı.

Stüdyoda beklenen doğru cevap sesi yerine yanlış cevap uyarısı duyuldu. Çift cevap hakkı sayesinde yarışmada kalan Çağrı'nın önünde son bir seçim daha vardı.

Yarışmacı ikinci cevap olarak Endonezya'yı işaretledi. Ancak bu tercih de yanlış çıktı. Kaynarca, kullanılmayan seyirci jokerinin yarışmacıyı farklı bir seçeneğe taşıyıp taşıyamayacağını gündeme getirirken doğru cevabı açıkladı.

Doğru cevap Bolivya'ydı.

Böylece Asım Çağrı Şenol'un 100 bin lira barajına kadar uzanan Milyoner yolculuğu, 200 bin liralık soruda sona erdi.

(Haberde yer alan görseller ATV ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Altı Üstü İstanbul 10. bölümden ipuçları ve görseller: Aşkı mı seçecek dostluğu mu?
SONRAKİ HABER

Aşkı mı seçecek dostluğu mu?
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler