Trump'tan Mekke Anlaşması'na övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı ortak anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Trump, üç ülkenin vardığı mutabakattan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, üç ülkenin attığı bu ortak adımı bölgesel güvenlik ve istikrar açısından tarihi bir gelişme olarak yorumladı.

"ORTA DOĞU BİR ARAYA GELİYOR"

Anlaşmanın önemine vurgu yapan Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu gelişme, Ortadoğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceğini gösteriyor. Adı geçen üç ülkenin harika liderliğini tebrik ediyorum. BU BÜYÜK, CESUR VE ÖNEMLİ BİR İLK ADIM — WOW!"