Cerny yine dümende! Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi

Junior Olaitan Cerny'nin attığı golde asist yaptı ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan rövanş maçına göre başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'u yedek kulübesine çekerken bu futbolcuların yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de görev verdi.

Junior Olaitan forvet arkasında görev yaptı TROSSARD İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Belçikalı futbolcu, Hradec Kralove ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oyuna sonradan girerek ilk kez Beşiktaş forması giymişti. Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında Trossard'ı doğrudan başlangıç kadrosuna aldı. Tecrübeli futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına da çıktı.

Semih Kılıçsoy forvette oynadı AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU Emmanuel Agbadou da Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın başlangıç kadrosunda yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili adına mücadele eden savunma oyuncusu, sezon hazırlıklarına geç katılmıştı. Agbadou, Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olurken Eyüpspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.