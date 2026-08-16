Cerny yine dümende! Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi
Süper Lig'de yeni sezona merhaba diyen Beşiktaş, Eyüpspor ile evinde karşılaştı. Siyah-beyazlılar, zorlu randevudan Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezonda 3 puanla başladı.
Karşılaşmanın tek golünü Vaclav Cerny attı. Konuk takımdan David Costa kırmızı kart gördü.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Avrupa'nın ardından Süper Lig'e de gol yemeyerek başladı ve seriyi toplamda 5 maça çıkardı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
10' Orkun uzaktan denedi
Beşiktaş, Orkun Kökçü ile gole yaklaştı. Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza sahası yayı gerisinde önünde bulan Orkun, yerden uzak köşeye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25' GOL | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Beşiktaş, Cerny'nin golüyle öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.
33' Cerny ikinci gole yaklaştı
Beşiktaş farkı artırmaya çok yaklaştı. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı top arka direkte Cerny'ye geldi.
Çek futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Moldovan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36' Pintor kaleyi yokladı
Eyüpspor, Pintor ile etkili geldi. Sol kanattan içe kat eden futbolcu, takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası yayı içinde vuruşunu yaptı. Top kaleci Nübel'de kaldı.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Beşiktaş, ilk yarıyı Cerny'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
51' Cerny direğe takıldı
Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Cerny geçti. Çek futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
55' Taylan Bulut yan ağlara vurdu
Beşiktaş, Taylan Bulut ile etkili geldi. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan, yerden vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
68' Eyüpspor 10 kişi kaldı
Eyüpspor'da Costa, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eyüpspor ceza sahası yayı gerisinde yaşanan top kapma mücadelesinde Hyeon-Gyu Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan futbolcu, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı.
70' Orkun frikikten denedi
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşla gole yaklaştı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Beşiktaş, Cerny'nin ilk yarıda attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sezona 3 puanla başladı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar Eyüpspor karşısında sahaya şu kadroyla çıktı:
Alexander Nubel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy.
ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan rövanş maçına göre başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'u yedek kulübesine çekerken bu futbolcuların yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de görev verdi.
TROSSARD İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Belçikalı futbolcu, Hradec Kralove ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oyuna sonradan girerek ilk kez Beşiktaş forması giymişti.
Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında Trossard'ı doğrudan başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına da çıktı.
AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU
Emmanuel Agbadou da Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın başlangıç kadrosunda yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili adına mücadele eden savunma oyuncusu, sezon hazırlıklarına geç katılmıştı.
Agbadou, Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olurken Eyüpspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.
TAYLAN VE SEMİH DE 11'E DÖNDÜ
Italiano'nun yaptığı diğer iki değişiklik Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy oldu. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre alan iki futbolcu da Eyüpspor karşısında başlangıç kadrosunda görev yaptı.
TARAFTARDAN FUTBOLCULARA DESTEK
Beşiktaş taraftarı mücadele öncesinde siyah-beyazlı futbolculara yoğun destek verdi. Isınma sırasında oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takıma moral verdi.