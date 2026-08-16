CANLI YAYIN
Geri

Cerny yine dümende! Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'de yeni sezona merhaba diyen Beşiktaş, Eyüpspor ile evinde karşılaştı. Siyah-beyazlılar, zorlu randevudan Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cerny yine dümende! Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yendi

Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezonda 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın tek golünü Vaclav Cerny attı. Konuk takımdan David Costa kırmızı kart gördü.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Avrupa'nın ardından Süper Lig'e de gol yemeyerek başladı ve seriyi toplamda 5 maça çıkardı.

Kartal, Avrupa Ligi Play-off turu ilk mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle devreyi 1-0 önde kapattıBeşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle devreyi 1-0 önde kapattı

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Orkun uzaktan denedi

Beşiktaş, Orkun Kökçü ile gole yaklaştı. Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza sahası yayı gerisinde önünde bulan Orkun, yerden uzak köşeye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25' GOL | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Beşiktaş, Cerny'nin golüyle öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

33' Cerny ikinci gole yaklaştı

Beşiktaş farkı artırmaya çok yaklaştı. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı top arka direkte Cerny'ye geldi.

Çek futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Moldovan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36' Pintor kaleyi yokladı

Eyüpspor, Pintor ile etkili geldi. Sol kanattan içe kat eden futbolcu, takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası yayı içinde vuruşunu yaptı. Top kaleci Nübel'de kaldı.

İlk yarı sonucu | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Beşiktaş, ilk yarıyı Cerny'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

51' Cerny direğe takıldı

Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Cerny geçti. Çek futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

55' Taylan Bulut yan ağlara vurdu

Beşiktaş, Taylan Bulut ile etkili geldi. Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan, yerden vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

68' Eyüpspor 10 kişi kaldı

Eyüpspor'da Costa, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eyüpspor ceza sahası yayı gerisinde yaşanan top kapma mücadelesinde Hyeon-Gyu Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan futbolcu, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı.

70' Orkun frikikten denedi

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşla gole yaklaştı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Beşiktaş, Cerny'nin ilk yarıda attığı golle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sezona 3 puanla başladı.

Taylan Bulut ilk 11'de görevlendirildiTaylan Bulut ilk 11'de görevlendirildi

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Siyah-beyazlılar Eyüpspor karşısında sahaya şu kadroyla çıktı:

Alexander Nubel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy.

Junior Olaitan Cerny'nin attığı golde asist yaptıJunior Olaitan Cerny'nin attığı golde asist yaptı

ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan rövanş maçına göre başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'u yedek kulübesine çekerken bu futbolcuların yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de görev verdi.

Junior Olaitan forvet arkasında görev yaptıJunior Olaitan forvet arkasında görev yaptı

TROSSARD İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Belçikalı futbolcu, Hradec Kralove ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oyuna sonradan girerek ilk kez Beşiktaş forması giymişti.

Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında Trossard'ı doğrudan başlangıç kadrosuna aldı.

Tecrübeli futbolcu böylece Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına da çıktı.

Semih Kılıçsoy forvette oynadıSemih Kılıçsoy forvette oynadı

AGBADOU FORMASINA KAVUŞTU

Emmanuel Agbadou da Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın başlangıç kadrosunda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili adına mücadele eden savunma oyuncusu, sezon hazırlıklarına geç katılmıştı.

Agbadou, Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olurken Eyüpspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Vaclav Cerny Eyüpspor ağlarını havalandırdıVaclav Cerny Eyüpspor ağlarını havalandırdı

TAYLAN VE SEMİH DE 11'E DÖNDÜ

Italiano'nun yaptığı diğer iki değişiklik Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy oldu. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre alan iki futbolcu da Eyüpspor karşısında başlangıç kadrosunda görev yaptı.

Beşiktaş taraftarları tribünleri doldurduBeşiktaş taraftarları tribünleri doldurdu

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA DESTEK

Beşiktaş taraftarı mücadele öncesinde siyah-beyazlı futbolculara yoğun destek verdi. Isınma sırasında oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takıma moral verdi.

Beşiktaşa İtalyadan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktıBeşiktaşa İtalyadan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı
Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı

Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha! Bonservis detayı ortaya çıktı
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a İtalya'dan bir yıldız daha!

 Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! Necip Uysal veda etti
ÖNCEKİ HABER

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler