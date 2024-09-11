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Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek'i çok beğendi!

İzlanda karşısında yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nu izleyen Benfica teknik direktörü Bruno Lage’ın, İsmail Yüksek’in performansından çok etkilendiği ve devre arası ya da yeni sezonda Fenerbahçe’ye teklif gelebileceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’i çok beğendi!

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Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu attığı 3 gol ile yıldızlaşırken, İsmail Yüksek de orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıkmıştı. Yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Benfica'nın hocası Bruno Lage'ın Kerem'in dışında İsmail Yüksek'in de performansına hayran kaldığı ve yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle oyuncuyu listesine ekleyen Portekiz ekibinin ara transfer döneminde ya da yeni sezonda 25 yaşındaki ön libero için teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Teklifin yapılması durumunda Kerem ve Orkun'un da İsmail'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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