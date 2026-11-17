TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2027 yılı bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

"Milletimizin alın terinden oluşan kamu kaynaklarını, emanet bilinciyle yönetiyoruz. Her harcamada kamu yararını gözetmeyi, her yatırımda vatandaşımızın ihtiyacına karşılık vermeyi esas alıyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 2027 yılı toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin liradır. Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içerisindeki payı yüzde 7,57'dir. Toplam ödeneğimizin yüzde 8,42'si Bakanlık merkez birimlerimize, yüzde 91,58'i bağlı kuruluşlarımıza ayrılmıştır. Bütçemizin 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lirasını cari ödenekler, 497 milyar 483 milyon 807 bin lirasını yatırım ödenekleri oluşturmaktadır. Yatırım bütçemizin yüzde 81,6'sını deprem ödeneklerine ayırarak, depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma anlayışımızı bütçemize yansıtıyoruz."

FETÖ'ye ilk 10 ayda 2 bin 465 operasyon düzenlendi.

HAVADA YERLİ HELİKOPTER, SAHADA YAKA KAMERASI TAKVİYESİ

Güvenlik birimlerinin araç ve teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlara değinen Çiftçi, hava araçları, gemi tedariki ve yaka kamerası kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağımız görev kapasitemize katkı sunmaktadır. Emniyet ve Jandarmamızdaki 22 'ATAK' ve 6 'GÖKBEY' helikopteriyle yerli ve milli havacılık birikimimizi iç güvenliğe taşıyoruz. Sahil Güvenliğimiz için ağır hava ve deniz şartlarında, açık denizlerde en az 7 gün görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve millî 4 geminin tedarik çalışmalarını sürdürüyor; 2026 yılı sonunda 1, 2028 sonunda 2, 2029 ve sonrasında 6 'GÖKBEY' helikopterinin teslimini planlıyoruz. 31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayımız 151 bin 650'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 31 bin 200 kamerasının daha teslimini planlıyoruz. Kayıtlarla olayların aydınlatılmasını, vatandaşımızın ve personelimizin hakkının korunmasını destekliyoruz"

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA AZALMA, AYDINLATMADA YÜZDE 99,5

Asayiş çalışmalarının suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan kişilerin yakalanması üzerine kurulduğunu söyleyen Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin karşılaştırmalı verileri paylaştı:

"Vatandaşımızın evinde, sokağında ve iş yerinde kendisini güvende hissetmesi, devlete duyduğu itimadı güçlendirir. Bu itimat, en kıymetli sermayemizdir. Asayiş hizmetlerimizi üç temel sorumluluk üzerine kuruyoruz: suçu önlemek, işlenen suçu aydınlatmak ve arananları adalete teslim etmek. 2026 yılının 'ilk on ayını,' önceki 'beş yılın aynı dönem' ortalamasıyla karşılaştırdığımızda; kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta; olay sayısını yüzde 14 azalttık. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,5'e ulaştı. Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalış sağladık. 81 ilimizde JASAT ve Emniyetimizin uzman ekipleriyle faili meçhulleri araştırıyoruz. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmıştır. Kalan her bir olayın da takipçisiyiz. Yılın ilk on ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 şahsı yakaladık"

HIRSIZLIK GERİLEDİ, 92 BİNİN ÜZERİNDE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Malvarlığına karşı işlenen suçlar ve ruhsatsız silahlarla mücadeleye ilişkin sonuçları da açıklayan Çiftçi, yasal değişikliklerin sahaya yansıdığını belirtti:

"2026 yılının ilk on ayında, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre 'Malvarlığına Karşı İşlenen Dokuz Önemli Suçta;' olay sayısı yüzde 30,7 azalmış, aydınlatma oranı 14,5 puan artarak yüzde 92,7'ye yükselmiştir. Aynı karşılaştırmada otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 68, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 57, azalmıştır. Aydınlatma oranları ise iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta 19,6 puan artışla yüzde 96,2'ye, otodan hırsızlıkta 43,5 puan artışla yüzde 91'e, evden hırsızlıkta 31,4 puan artışla yüzde 88'e ulaşmıştır. Ruhsatsız silahlarla mücadelemizi de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlk on ayda 92 bin 390 ruhsatsız silah ele geçirdik. Bu mücadelede Gazi Meclisimizin sağladığı hukuki desteğin sahadaki karşılığını görüyoruz. 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında, olay sayısında yüzde 30 düşüş, tutuklu sayısında ise yüzde 24 artış gerçekleşmiştir"