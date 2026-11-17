Bakan Çiftçi'den göç ve güvenlik verileri: 1,5 milyonu aşkın Suriyeli döndü, FETÖ'ye 2 bin 465 operasyon
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunarak güvenlik, terörle mücadele, göç yönetimi ve afet çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Çiftçi, yılın ilk on ayında 669 organize suç örgütüne yönelik bin 951 operasyon gerçekleştirildiğini, Bakanlığın toplam ödenek teklifinin ise 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2027 yılı bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.
Komisyona sunum yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın bütçe dağılımından güvenlik birimlerinin çalışmalarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.
YATIRIM BÜTÇESİNDE EN BÜYÜK PAY DEPREM BÖLGESİNE
Kamu kaynaklarının kullanımında vatandaşların ihtiyaçlarını esas aldıklarını belirten Çiftçi, bütçe teklifinin ayrıntılarını şöyle aktardı:
"Milletimizin alın terinden oluşan kamu kaynaklarını, emanet bilinciyle yönetiyoruz. Her harcamada kamu yararını gözetmeyi, her yatırımda vatandaşımızın ihtiyacına karşılık vermeyi esas alıyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 2027 yılı toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin liradır. Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içerisindeki payı yüzde 7,57'dir. Toplam ödeneğimizin yüzde 8,42'si Bakanlık merkez birimlerimize, yüzde 91,58'i bağlı kuruluşlarımıza ayrılmıştır. Bütçemizin 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lirasını cari ödenekler, 497 milyar 483 milyon 807 bin lirasını yatırım ödenekleri oluşturmaktadır. Yatırım bütçemizin yüzde 81,6'sını deprem ödeneklerine ayırarak, depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma anlayışımızı bütçemize yansıtıyoruz."
HAVADA YERLİ HELİKOPTER, SAHADA YAKA KAMERASI TAKVİYESİ
Güvenlik birimlerinin araç ve teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlara değinen Çiftçi, hava araçları, gemi tedariki ve yaka kamerası kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:
"31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağımız görev kapasitemize katkı sunmaktadır. Emniyet ve Jandarmamızdaki 22 'ATAK' ve 6 'GÖKBEY' helikopteriyle yerli ve milli havacılık birikimimizi iç güvenliğe taşıyoruz. Sahil Güvenliğimiz için ağır hava ve deniz şartlarında, açık denizlerde en az 7 gün görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve millî 4 geminin tedarik çalışmalarını sürdürüyor; 2026 yılı sonunda 1, 2028 sonunda 2, 2029 ve sonrasında 6 'GÖKBEY' helikopterinin teslimini planlıyoruz. 31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayımız 151 bin 650'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 31 bin 200 kamerasının daha teslimini planlıyoruz. Kayıtlarla olayların aydınlatılmasını, vatandaşımızın ve personelimizin hakkının korunmasını destekliyoruz"
KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA AZALMA, AYDINLATMADA YÜZDE 99,5
Asayiş çalışmalarının suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan kişilerin yakalanması üzerine kurulduğunu söyleyen Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin karşılaştırmalı verileri paylaştı:
"Vatandaşımızın evinde, sokağında ve iş yerinde kendisini güvende hissetmesi, devlete duyduğu itimadı güçlendirir. Bu itimat, en kıymetli sermayemizdir. Asayiş hizmetlerimizi üç temel sorumluluk üzerine kuruyoruz: suçu önlemek, işlenen suçu aydınlatmak ve arananları adalete teslim etmek. 2026 yılının 'ilk on ayını,' önceki 'beş yılın aynı dönem' ortalamasıyla karşılaştırdığımızda; kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta; olay sayısını yüzde 14 azalttık. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,5'e ulaştı. Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalış sağladık. 81 ilimizde JASAT ve Emniyetimizin uzman ekipleriyle faili meçhulleri araştırıyoruz. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmıştır. Kalan her bir olayın da takipçisiyiz. Yılın ilk on ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 şahsı yakaladık"
HIRSIZLIK GERİLEDİ, 92 BİNİN ÜZERİNDE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Malvarlığına karşı işlenen suçlar ve ruhsatsız silahlarla mücadeleye ilişkin sonuçları da açıklayan Çiftçi, yasal değişikliklerin sahaya yansıdığını belirtti:
"2026 yılının ilk on ayında, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre 'Malvarlığına Karşı İşlenen Dokuz Önemli Suçta;' olay sayısı yüzde 30,7 azalmış, aydınlatma oranı 14,5 puan artarak yüzde 92,7'ye yükselmiştir. Aynı karşılaştırmada otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 68, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 57, azalmıştır. Aydınlatma oranları ise iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta 19,6 puan artışla yüzde 96,2'ye, otodan hırsızlıkta 43,5 puan artışla yüzde 91'e, evden hırsızlıkta 31,4 puan artışla yüzde 88'e ulaşmıştır. Ruhsatsız silahlarla mücadelemizi de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlk on ayda 92 bin 390 ruhsatsız silah ele geçirdik. Bu mücadelede Gazi Meclisimizin sağladığı hukuki desteğin sahadaki karşılığını görüyoruz. 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında, olay sayısında yüzde 30 düşüş, tutuklu sayısında ise yüzde 24 artış gerçekleşmiştir"
OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇOK KATMANLI GÖREV DAĞILIMI
Okullarda ve çevrelerinde yürütülen güvenlik çalışmalarını anlatan Çiftçi, risklerin erken belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlıklarla birlikte hareket ettiklerini ifade etti:
"Okul güvenliğini aileden dijital dünyaya uzanan bütünlük içinde ele alıyor; ilgili bakanlıklarımızla riskleri erken tespit ederek koruyucu tedbirleri uyguluyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 'okul kolluk görevlimiz' sürekli olarak görev yapmaktadır. 44 bin 764 okulda, 23 bin 98 'güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz' okul yönetimleriyle devamlı irtibat halinde çalışmaktadır. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 "okul bahçe görevlimiz" hizmet vermektedir. Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde, 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapmaktadır"
SUÇ ÖRGÜTLERİNİN 60,1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Organize suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını ve yeniden yapılanma imkânlarını hedef aldıklarını belirten Çiftçi, kaçakçılık, mali suçlar ve uluslararası arama çalışmalarının sonuçlarını da açıkladı:
"2026 yılının ilk on ayında 669 organize suç örgütüne yönelik; bin 951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk. Kaçakçılıkla mücadelede 35 bin 572 operasyonla, piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme ele geçirdik. Mali suçlara yönelik 12 bin 701 operasyonda ise 3 bin 510 şahıs tutuklandı. 1 Ocak -15 Kasım 2026 tarihleri arasında; kırmızı bültenle aranan 808 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 514 şahsı da ülkemizde yakaladık"
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 47 BİN OPERASYON
Narkotik çalışmalarına ilişkin bilanço paylaşan Çiftçi, operasyonların yanı sıra ihbar analizlerinden elde edilen sonuçlara da değindi:
"2026 yılının ilk on ayında 'uyuşturucu imal ve ticareti' ile 'yasa dışı ekime' yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 74 bin 418 şahıs gözaltına alındı, 39 bin 184 kişi tutuklandı. 'Kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçları' kapsamındaki işlemlerle birlikte toplam 40 bin 529 şahıs tutuklanmış oldu. Operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirdik. 81 ilimizde 'NARVAS' üzerinden '112' ve 'UYUMA' ihbarlarını analiz ederek riskin yoğunlaştığı alanlara müdahale ediyoruz. İlk on ayda 143 bin 627 ihbarın analizi sonucunda, belirlenen alanlardaki çalışmalarda, narkotik suçlardan 16 bin 75 şahıs yakalandı"
SİBER SUÇLARDA 74 MİLYAR LİRALIK PARA VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Çevrim içi dolandırıcılık, sanal kumar, çocukları hedef alan suçlar ve terörle bağlantılı dijital faaliyetlere yönelik çalışmaları anlatan Çiftçi, şunları söyledi:
"2026 yılının ilk on ayında siber devriyelerimizle 217 bin 179 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit ettik. Çevrim içi dolandırıcılık, bilişim ve sanal kumar suçlarına yönelik 3 bin 429 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 17 bin 620 şahıs gözaltına alındı, 9 bin 877 şahıs ise tutuklandı. Çocuklarımızı hedef alan çevrim içi müstehcenlik ve taciz suçlarına yönelik bin 703 operasyonda 3 bin 571 şahıs gözaltına alındı, 714 şahıs tutuklandı. Siber alanda terörle iltisaklı faaliyetlere ilişkin çalışmalarda ise 2 bin 845 şahıs gözaltına alındı, 170 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 milyar lira değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca 92 bin 606 sosyal medya hesabına, 78 bin 683 yasa dışı bahis sitesine ve 46 bin 619 internet sayfasına erişim engellendi"
TERÖR OPERASYONLARINDA ÖRGÜTLERİN FİNANS KAYNAKLARI DA HEDEFTE
Terör örgütlerini bütün unsurlarıyla etkisiz hâle getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çiftçi, arazi faaliyetleri ve örgütlere yönelik operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"2026 yılının ilk on ayında yürüttüğümüz arazi arama ve tarama faaliyetlerinde; 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirdik. Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu. FETÖ'ye yönelik 2 bin 465 operasyonda bin 336 şahıs, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 şahıs tutuklandı. Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 şahıs tutuklandı, 342 milyon 223 bin lira ele geçirdik"
TRAFİKTE DENETİM ARTTI, İHLALLER VE ÖLÜMLÜ KAZALAR AZALDI
Trafik güvenliğinde önceliklerinin insan hayatını korumak olduğunu belirten Çiftçi, kanun değişikliğinin ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi:
"Kazaların ailelerimizde bıraktığı derin acının yanında, ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti de yıllık yaklaşık 28 milyar dolardır. Gazi Meclisimizin insan hayatını koruma sorumluluğuyla kabul ettiği kanun değişikliği, trafik güvenliği mücadelemize önemli bir güç kazandırmıştır. Bu düzenlemeye katkı sunan bütün milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kanun değişikliği sonrasındaki 27 Şubat-31 Ekim 2026 dönemini, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda; denetlenen araç sayısı yüzde 9,8 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 20,6 azalmıştır. Makas atma ihlalleri yüzde 93,6, dur ihtarına uymama yüzde 53,1, hız ihlalleri yüzde 34,2, cep telefonu kullanımı ihlalleri yüzde 23,2, alkollü araç kullanma yüzde 16,6 ve kırmızı ışık ihlalleri yüzde 9,6 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 16,5 azalmış, kaza yerindeki can kayıpları ise yüzde 14,7 azalarak bin 833'ten bin 563'e gerilemiştir"
Motosiklet güvenliğini de özel olarak ele aldıklarını kaydeden Çiftçi, kazaları azaltmak ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nın yürütüldüğünü bildirdi. Planın farkındalık kampanyaları, denetimler, sürücü eğitimleri ve mevzuat çalışmalarını kapsadığını belirtti.
SURİYELİLERİN TOPLAM GERİ DÖNÜŞÜ 1,5 MİLYONU AŞTI
Göç yönetimi, gönüllü geri dönüşler ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmalarını da anlattı:
"31 Ekim itibarıyla ülkemizde 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, bir milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır. Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı bir milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır. Yılın ilk on ayında 61 bin 447 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiş, 74 bin 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 928 operasyonda 3 bin 372 şahıs tutuklanmıştır. 81 ilimizdeki 200 mobil göç aracıyla 3 milyon 37 bin 59 kişinin sorgulamasını gerçekleştirdik. Kontrollerde düzensiz göçmen tespit oranı, 2024'te yüzde 4,3 iken 2026'nın ilk on ayında yüzde 1,3'e düşmüştür. Denizlerimizde de insan hayatını koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Sahil Güvenliğimiz, Mavi Vatanımızda yılın ilk on ayında 304'ü çocuk olmak üzere 2 bin 178 insanın hayatını kurtarmıştır"
DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 'asrın dayanışmasını' ortaya koyduğunu belirten Çiftçi, bölgeye aktarılan kaynakları, konut teslimlerini ve afetlere müdahale kapasitesini şöyle açıkladı:
"Bölgeye aktardığımız yardım tutarı 180 milyar 59 milyon lirayı aştı. Kalıcı konutların inşası ve temel altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi için AFAD Başkanlığımız aracılığıyla ilgili kurumlara bir trilyon 926 milyar lirayı aşan ödenek aktarılmıştır. Enkazın hacim itibarıyla yüzde 97'sini kaldırdık. Kalan yüzde 3'lük kısmın kaldırılması için idari ve adli soruşturmaların tamamlanması beklenmektedir. 31 Ekim 2026 itibarıyla 433 bin 667 konut ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün kurası çekilerek anahtarları vatandaşımıza teslim edilmiştir. 1 Ocak-31 Ekim 2026 arasında 137 bin 57 afet ve acil durum meydana geldi. Ekiplerimizin hazırlık ve müdahale kapasitesini sürekli güçlendiriyoruz. Arama/kurtarma kadromuzu yeni katılan bin 33 arkadaşımızla 4 bin 494 personele yükselttik. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında arama-kurtarma personeli kapasitemiz 174 bin 698'e ulaştı."
GAZZE'YE 14 UÇAK VE 21 GEMİYLE İNSANİ YARDIM
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana 14 uçak ve 21 gemiyle 111 bin 900 ton yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı. Çiftçi, söz konusu yardımların toplam maliyetinin 183 milyon dolara ulaştığını kaydetti.
112'de çağrılara ortalama 2,35 saniyede yanıt
112 Acil Çağrı Merkezlerinde yılın ilk on ayında 76,1 milyon çağrının karşılandığını bildiren Çiftçi, mobil uygulama üzerinden iletilen ihbarlara ilişkin de bilgi verdi:
"Bu çağrıların 31,2 milyonu vakaya dönüştü. Ortalama cevaplama süremizi 2,35 saniyeye indirdik. Hayat 112 Acil uygulamasıyla konum, fotoğraf ve videoları doğrudan alıyor, ekiplerimizi doğru noktaya hızla yönlendiriyoruz. Bir milyon 53 bin kez indirilen 'Hayat 112 Acil' uygulaması üzerinden 40 bin 507 ihbar, 28 bin 650 fotoğraf ve video iletildi. Vatandaşlarımızı, 'Hayat 112 Acil' uygulamasını telefonlarına indirmeye davet ediyorum"
Komisyondaki bütçe görüşmeleri, Bakan Çiftçi'nin sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmalarıyla sürdü.