Trabzonspor Gift Orban’ı transfer etmek için büyük uğraş veriyor

Trabzonspor'un transferdeki öncelikleri arasında yer alan Gift Orban için Lyon ile pazarlıklar devam ediyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için Fransız kulübüne direkt kiralama ve daha sonra satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri içeren iki farklı teklif çıkan Trabzonspor'un transfer sezonunun bitimine az bir süre kala son bir teklif daha sunacağı öğrenildi.

Bu teklifte de Fırtına'nın oyuncunun belli bir gol ve asist sayısına ulaşması durumunda ödenecek olan çeşitli bonusları devreye sokacağı belirtildi. Futbolcunun da ayrılmak istemesi nedeniyle bu transfer görüşmelerine devam eden Fransız ekibinin Trabzonspor'un yapacağı bu son teklife nasıl yanıt vereceği ise merak ediliyor. Oyuncunun transferi için bir süredir uğraş veren AEK için de transfer sezonu yarın sona eriyor.