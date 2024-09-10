Nicola Zalewski’nin 2 yıl önce Jose Mourinho ile ilgili söyledikleri gündem oldu!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Roma'nın yıldızı Nicola Zalewski'nin 2 yıl önce 'Golden Boy' ödülünü kazandıktan sonra söylediği sözler gündem oldu. O dönem dünyanın en yetenekli 21 yaş altı oyuncusu olmayı başaran Polonyalı futbolcu, Barcelona'dan Gavi, Real Madrid'den Eduardo Camavinga, Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı geride bıraktı. Zalewski, Sky Italia'ya verdiği demeçte Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu sözler sarf etmişti. Polonyalı futbolcu, "Mourinho ikinci bir baba gibi, onu çok seviyorum çünkü bana bir oğul gibi davranıyor" ifadelerini kullanmıştı. 2011 yılında babasını kaybeden Polonyalı yıldız futbolcu Zalewski'ye 2022 yılında Jose Mourinho sahip çıkmış ve onu A Takım'a çıkarmıştı. Genç yıldız, Galatasaray'a transfer olursa çok sevdiği Mourinho'ya karşı mücadele edecek.

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