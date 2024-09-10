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Memura-emekliye zam formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2024’ün ikinci yarısındaki TÜFE gösterecek. Zam oranı OVP tahminine göre yüzde 13.44 beklenirken, anketler de ipucu veriyor. Toplam 5 farklı oran ortaya çıkıyor. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Memura-emekliye zam formülü

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Milyonlarca memur ve emekli merakla Ocak zammını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ipucu verirken, anketler de beklentileri ortaya koyuyor.

OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri ise bu orana göre yüzde 3.13 enflasyon farkı yüzde 9.31 zam alabilecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.89 seviyesine çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 4.45 enflasyon farkıyla yüzde 10.71'i bulabilecek.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan bu ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43'e ulaşabilecek.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 olarak tespit edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 19.77 zam alacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.88'e ulaşacak. Zam oranı da farkla birlikte yüzde 15.41'i bulacak.

AA FİNANS ANKETİ: 11 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı yüzde 14.52 seviyesinde olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkıyla yüzde 10.36 zam alabilecek.

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