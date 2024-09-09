MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin 2025 Ocak maaşı ne kadar olacak?

1 Memurlar ve emekliler yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.



2 OVP NE DİYOR?

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 9.31 olarak çıkacak. Ayrıca ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.

