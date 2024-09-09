MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin 2025 Ocak maaşı ne kadar olacak?

2025 MEMUR ZAMLI MAAŞ | Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2025 Ocak ayında zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl maaşlarında yüzde 78 artış gören memur ve memur emeklisi için OVP tahmininin açıklanmasının ardından anketlerden 4 farklı oran çıktı. Peki memur ve memur emeklisi 2025 Ocak ayında ne kadar alacak?
Memurlar ve emekliler yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.
OVP NE DİYOR?
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 9.31 olarak çıkacak. Ayrıca ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.
ANKET 1: Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2024'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.89 seviyesine çıkarken, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı buna göre yüzde 4.45 enflasyon farkıyla yüzde 10.71'i bulacak.