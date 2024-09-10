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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş evleniyor!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, nikah masasına oturuyor. İddia göre düğün hazırlıkları yapan çift, Ekim ayında dünyaevine girecek.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş evleniyor!

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Yılın en sürpriz çiftlerinden biri olan, ilişkilerini resmi olarak ilan ettikleri ilk günden beri de magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Sosyal medya kullanıcılarının birbirlerine çok yakıştırdığı ünlü çift, her defasında aşklarını gözler önüne seriyor. Ama gözler önüne sermedikleri bir şey var, o da nikah hazırlıkları...

EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ...
Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz yaz yaptıkları Bodrum tatilinde ailelerini de tanıştırmıştı. Hemen ardından ise Paris'e giden çiftten Kurtaş'ın, Akalay'a evlilik teklif ettiği ortaya çıkmıştı. Kurtaş'ın teklifine "Evet" diyen Akalay'ın nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu olmuştu. İddialara göre çift, düğün hazırlıklarına başladı. Ekim ayında nikah masasına oturacakları konuşulan çiftin, sade bir törenle dünyaevine gireceği konuşuluyor.

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