Beşiktaş, Yusuf Yazıcı’yı gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lille ile kontratı sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı listesine ekledi. Kartal'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor. Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinin de teklifler alan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

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