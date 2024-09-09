Serdar Aziz’de fesih göründü

Fenerbahçe kulübünden 8 Temmuz'da yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denilmişti. Ancak aradan geçen 2 aylık süreçte milli futbolcu kendisine takım bulamadı. Yapılan tekliflerin tamamını reddeden Serdar Aziz'in menajeriyle bugün bir görüşme yapılması ve sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Tecrübeli stoper büyük bir ihtimalle Süper Lig'den bir takıma imza atacak.

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