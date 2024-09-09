Galatasaray, Esenler Erokspor’u 8-3 mağlup etti!

Galatasaray özel maçta Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Batshuayi attığı 3 golle yıldızlaştı. Rakibi önünde 10'da Faye'nin golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, 12'de Sara ile eşitliği yakaladı. Ancak Faye 20'de takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. 27'de Batshuayi ile beraberliği yakalayan Sarı-Kırmızılılar 35'te Yusuf Demir ve 40'da Torreira ile devreyi 4-2 önde bitirdi. 62'de Mertens ve 64'te Halil'le 6-2 öne geçen G.Saray 67'de Catakovic ile kalesinde bir gol daha gördü. Batshuayi 70 ve 73'te attığı gollerle skoru ilan etti: 8-3.

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