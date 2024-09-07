Şenol Güneş teknik ekibiyle birlikte kısa sürede takıma etki etmeyi planlıyor

Trabzonspor'un başına 11 yıllık bir aradan sonra, "Gel dediler geldim, görev ve sorumluluktan kaçmam" diyerek gelen teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. İlk iş olarak birinci yardımcılık görevine eski öğrencisi Hüseyin Cimşir'i getiren tecrübeli teknik adam bir başka eski öğrencisi Şota Arvaledze'ye de, "Birlikte bu takımı ayağa kaldıralım" diyerek davette bulundu. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek olan Şota ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

GÖREVİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Şota'nın hangi konumda sorumluluk alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncunun da Şenol Güneş'in ekibine dahil olmak istediği de gelen bilgiler arasında. Henüz teknik ekibini tam olarak oluşturmayan ve sadece Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'i netleştiren Güneş'in kısa süre içerisinde bu konudaki kararını vermesi bekleniyor.

FIRTINA'DAN ÇİFTE İDMAN

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Bordo-Mavili futbolcuların hırslı tavırları da dikkatlerden kaçmadı.