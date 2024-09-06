Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Birlik ve beraberlik zamanıdır"

Trabzonspor kulübü Divan Başkanı Mahmut Ören, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinden sonra bir açıklama yaptı. Ören, Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün görevine başladığını belirterek "Artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını bitirmeliyiz. Çok ağır eleştiriler yapmamalıyız. Sevdalısı olduğumuz Trabzonspor'un bundan sonra her şart, koşul ve zeminde başarılı olabilmesi için yürekten desteklemeliyiz... Şanlı tarihi binlerce yıl öncesine dayanan şehrin yarattığı büyük Trabzonspor markasına daha fazla zarar vermemeliyiz. Unutmamalıyız ki; kriz ve kaoslarla ancak marka değerimize zarar veririz. Bundan sonra camiaya ve taraftara düşen takımımızın arkasında tek vücut olmaktır... Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır" ifadesini kullandı.

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